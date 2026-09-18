Переработанный бетон испытали для очистки кислых шахтных вод в Пенсильвании

Учёные из Пенсильванского государственного университета (Penn State) предложили использовать два промышленных отхода — дроблёный переработанный бетон (RCA, recycled concrete aggregate) и богатый железом шлак металлургического производства (IRM, iron-rich material) — для нейтрализации кислотного дренажа из угольных шахт.
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