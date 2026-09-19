Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Образ жертвы»: захочет ли Украина снова повторить войну против России

«Образ жертвы»: захочет ли Украина снова повторить войну против России

Почему киевскому режиму приходится отлавливать людей на улицах, чтобы пополнять ряды ВСУ? Почему фиксируется такое количество пустившихся в бега военнослужащих? Почему такой отток мужчин призывного возраста в страны, предоставляющие убежище беженцам? Почему пропаганда на Украине активизирует усилия по вербовке женщин на фронт, а в медиа запущена дискуссия о целесообразности их мобилизации? Этими вопросами в своём телеграм-канале задаётся экс-командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.

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