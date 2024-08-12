Алаудинов показал, как спецназовцы "Ахмат" уничтожают ВСУ в ЛНР

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, на котором запечатлена боевая работа на белогоровском направлении (Луганская Народная Республика) специальной военной операции.
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