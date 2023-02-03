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В Роспотребнадзоре сообщили, что на территории РФ выявили второй случай заражения штаммом коронавируса «кракен»

В Роспотребнадзоре сообщили, что на территории РФ выявили второй случай заражения штаммом коронавируса «кракен»

В пресс-службе Роспотребнадзора утром в пятницу, 3 февраля, предоставили информацию о том, что на территории России зарегистрировали второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен".

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