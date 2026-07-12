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Иран нанес удар по подразделению ракетных войск США в Кувейте

Иран нанес удар по подразделению ракетных войск США в Кувейте

В ночь на 12 июля иранские военные нанесли удар по подразделению ракетных войск армии США в Кувейте. Видео атаки опубликовал Telegram-канал Clash Report, однако официального подтверждения от Пентагона пока не поступало.

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