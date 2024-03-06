Кейт Уинслет рассказала о своей личной драме

Актриса призналась, как она относится к своей фигуре. Кейт Уинслет приняла себя такой, какая она есть LEGION-MEDIA48-летняя Кейт Уинслет — одна из очень немногих женщин в Голливуде, кто устоял под давлением, которое на нее оказывали.