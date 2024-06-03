Россия продолжит помогать странам Азии и Африки, несмотря на санкции Запада

Россия успешно справляется с санкционными препятствиями со стороны стран коллективного Запада в вопросах логистики, обслуживания сделок и их страхования, что позволяет, в том числе, оказывать продовольственную помощь странам Африки.
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