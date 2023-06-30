Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    Братцы!!! УМИЛЯЕТ АБСОЛЮТНАЯ ТУПИЗНА Европейский рукамиводителей!!! Ракетная программа в Иране ОСУЩЕСТВЛЕНА  ПОЛНОМ О...Страны Европы про...
  • Tanya Brodchev
    🧐🤔🙄🤕Главком ВСУ Залуж...
  • Гурбангулы
    Пока вы хохотали над дедушкой, кто-то почистил ваши карманы.Президент США зая...

Закупка американских истребителей F-35 и боеприпасов к ним обойдётся Чехии в сумму более пяти миллиардов долларов

Закупка американских истребителей F-35 и боеприпасов к ним обойдётся Чехии в сумму более пяти миллиардов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную поставку Чехии американских истребителей F-35, теперь потенциальную сделку должен одобрить Конгресс, но это уже формальности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх