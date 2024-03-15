Нарышкин — о словах Макрона про военных НАТО на Украине: безумные мечты

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях являются безумными мечтами.
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