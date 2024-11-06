Прокуратура: в вагоне поезда на железнодорожной станции в Петербурге произошло задымление

Из-за этого изменился график движения составов Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры организовали проверку по факту задымления в вагоне на железнодорожной станции в Петербурге В пресс-службе ведомства рассказали, что утром 6 ноября на станции Александровская в резервном вагоне электропоезда без пассажиров сообщением Санкт-Петербург – Новолисино случилось задымление.