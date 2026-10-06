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Научно-практическая конференция по развитию нефтегазовой промышленности на Каспии прошла при поддержке ЛУКОЙЛа

Научно-практическая конференция по развитию нефтегазовой промышленности на Каспии прошла при поддержке ЛУКОЙЛа

6 октября в Астраханском государственном техническом университете прошла Международная научно-практическая конференция "Новейшие технологии освоения месторождений углеводородного сырья и обеспечение безопасности экосистем Каспийского моря".

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