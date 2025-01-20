В США женатый мужчина от стыда покончил с собой после того, как незнакомая девушка сняла на видео его мастурбацию

27-летний американец подъехал на машине к кафе, в котором сотрудницы работали в купальниках. Бариста хотела спросить у него по поводу заказа, но увидела, что клиент мастурбирует и сразу же сняла это на видео.
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