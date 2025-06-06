К Курбан-байраму в Билярске обновили Святой ключ

Автор: Эльза Кузнецова К празднику Курбан-байрам в Билярске завершился очередной этап масштабного благоустройства территории Святого ключа — популярного места паломничества, куда ежегодно приезжают более 100 тысяч человек.
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