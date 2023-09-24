Аргументы недели

98 727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    НАТО призвал альянс бомбить Белград «прямо сейчас», однако это ушлёпок и совершенно без мозгов! Второго раза не будет...Глава комитета по...
  • Nikolay Zakharov
    Все увещевания богачей на уход от налогов, и вывод денег за рубеж при предлагаемом налоге на них в 30% это разговоры ...Депутат ГД Никола...
  • Олег Иванович
    Ну а что мы хотим...капитализм! СССР херовый был.В аэропорту Шерем...

Глава МО Шэппс: Британия хочет к концу года обучить 30 тысяч украинских военных

Глава МО Шэппс: Британия хочет к концу года обучить 30 тысяч украинских военных

Британская сторона хочет к концу текущего года обучить 30 тысяч украинских военнослужащих. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель министерства обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
life style
Англосаксы открыто уничтожают славян. Как нащщет взаимности ?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх