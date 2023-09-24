Глава МО Шэппс: Британия хочет к концу года обучить 30 тысяч украинских военных

Британская сторона хочет к концу текущего года обучить 30 тысяч украинских военнослужащих. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель министерства обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.
Британская сторона хочет к концу текущего года обучить 30 тысяч украинских военнослужащих. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель министерства обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.
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