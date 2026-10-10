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Рябыкин об отстранении Разина: «Роль игроков в хоккее становится решающей, тренеров – в чем-то технической. В НХЛ Макдэвид завел Бэбкока в «Эдмонтон»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о том, что «Металлург» отстранил от работы главного тренера Андрея Разина.

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