Мировое обозрение

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Правительство направит дополнительные средства на поддержку фермеров в восьми регионах

Правительство направит дополнительные средства на поддержку фермеров в восьми регионах

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому восемь регионов страны в этом году получат дополнительные средства на поддержку фермерских хозяйств, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

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