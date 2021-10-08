Правительство направит дополнительные средства на поддержку фермеров в восьми регионах

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому восемь регионов страны в этом году получат дополнительные средства на поддержку фермерских хозяйств, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.