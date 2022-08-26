«Коммерсант»: Mercedes-Benz выставил на продажу завод в Подмосковье

Германский автогигант Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в подмосковном Есипово, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в автопроме и на рынке недвижимости.
Популярные статьи
- Президент Бжания заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- «Европе грозит катастрофа»: Явлинский призвал Россию и Украину срочно заключить перемирие
- Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»
Свежие комментарии