Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ предотвратила теракт на аэродроме Балтимор

ФСБ предотвратила теракт на аэродроме Балтимор

ФСБ предотвратила теракт на аэродроме «Балтимор» в Воронежской областиЗадержана россиянка, которая планировала по заданию Службы безопасности Украины в Воронеже собрать и запустить дроны для атаки на военный аэродром "Балтимор".

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