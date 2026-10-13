ФСБ предотвратила теракт на аэродроме «Балтимор» в Воронежской областиЗадержана россиянка, которая планировала по заданию Службы безопасности Украины в Воронеже собрать и запустить дроны для атаки на военный аэродром "Балтимор".
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Отправить мерзавку судить на Донбасс, там смертная казнь в законе, вроде как, не отменена!(
На пожизненный срок,она себе заработала!!!!!
Диверсантку - в клетку с самцом гориллы. Пусть он ей промежность порвёт!