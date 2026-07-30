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Царьград

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Роспотребнадзор осуществил пилотный проект автоштрафов с 1 сентября 2026

Роспотребнадзор осуществил пилотный проект автоштрафов с 1 сентября 2026

Роспотребнадзор и ЦРПТ тестируют проект по автоштрафам с использованием системы "Честный знак". С 1 сентября 2026 года за нарушения разрешительного режима и цен на табачную продукцию будут накладываться штрафы без участия нарушителя.

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