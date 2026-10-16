Стали известны пугающие подробности о состоянии здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной.Состояние 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной, находящейся в реанимации московской больницы, оценивается как тяжелое, но стабильное.
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