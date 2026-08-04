На улице Куусинена приведут в порядок песочницы и покрытие на детских площадках

Глава управы Артур Карслиев проверил содержание территории на улице Куусинена, 4А корп. 1 – корп. 5. В обходе приняли участиедиректор ГБУ «Жилищник Хорошевского района» Ильдар Низамов и его подчиненные, активные жители, члены Молодёжной палаты района.
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