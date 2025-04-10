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Пятеро детей ранены в Харьковской области в результате ударов дронов Украины

Пятеро детей ранены в Харьковской области в результате ударов дронов Украины

В Харьковской области пятеро детей пострадали из-за атак украинских дронов с начала года. Уполномоченный Виктория Колесник-Лавинская подтвердила, что их жизни спасены благодаря медработникам.

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