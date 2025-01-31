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На смену привычному климату придут проливные дожди: Дата апокалипсиса уже известна

На смену привычному климату придут проливные дожди: Дата апокалипсиса уже известна

Учёные составили прогноз на ближайшие 15 лет. По их оценкам, после этого времени вместо привычного климата будут проливные дождиСогласно ранее опубликованным исследованиям, через 70 лет Землю захлестнут проливные дожди.

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