Рецепты вторых блюд 37

Шакшука Блюдо из яиц, помидоров. Шакшука на пите, с фетой. яйцо куриное, помидоры, томат-паста, масло сливочное, лук репчатый, сыр фета, лук зелёный, мука, вода, масло оливковое, соль, сахар, дрожжи сухие Фасолевое рагу с тефтелями (в медленноварке) Всегда в запасе есть замороженные тефтели и баночка фасоли.