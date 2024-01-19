Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Рецепты вторых блюд 37

Рецепты вторых блюд 37

  Шакшука Блюдо из яиц, помидоров. Шакшука на пите, с фетой.  яйцо куриное, помидоры, томат-паста, масло сливочное, лук репчатый, сыр фета, лук зелёный, мука, вода, масло оливковое, соль, сахар, дрожжи сухие Фасолевое рагу с тефтелями (в медленноварке) Всегда в запасе есть замороженные тефтели и баночка фасоли.

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