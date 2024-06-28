Песков: в Кремле ознакомятся со сделанными в ходе дебатов в США заявлениями

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что предвыборные дебаты в Соединенных Штатах являются внутренним делом страны, однако в Кремле ознакомятся с заявлениями, сделанными на этих дебатах.
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