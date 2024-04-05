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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Боевые сцены в Senua's Saga: Hellblade 2 полностью сделаны с захватом движения Оригинал...

Боевые сцены в Senua's Saga: Hellblade 2 полностью сделаны с захватом движения Оригинал...

Боевые сцены в Senua's Saga: Hellblade 2 полностью сделаны с захватом движенияОригинальная Hellblade получила множество похвал – от достоверного изображения проблем психического здоровья и увлекательного сюжета до некоторых технических достижений и многого другого, но одной из областей, где игра подвергалась критике, была ее боевка.

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