Боевые сцены в Senua's Saga: Hellblade 2 полностью сделаны с захватом движения Оригинал...

Боевые сцены в Senua's Saga: Hellblade 2 полностью сделаны с захватом движенияОригинальная Hellblade получила множество похвал – от достоверного изображения проблем психического здоровья и увлекательного сюжета до некоторых технических достижений и многого другого, но одной из областей, где игра подвергалась критике, была ее боевка.