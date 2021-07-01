Регулирование маркетплейсов, подорожавший Superjet и как чувствовать себя богатым

В ФАС обсудят регулирование онлайн-платформayakushova В ФАС обсудят регулирование онлайн-платформ ayakushova Онлайн-платформы в России могут обязать раскрыть свои алгоритмы ранжирования и гарантировать поставщикам возможность самим управлять ценами.