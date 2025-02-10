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Бизнес журнал. Урал

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В Екатеринбурге стоматологам предлагают зарплату до 400 тысяч рублей

В Екатеринбурге стоматологам предлагают зарплату до 400 тысяч рублей

В начале 2025 года максимальная зарплата, предлагаемая стоматологу-терапевту в Свердловской области, достигает 400 тысяч рублей, при этом компания готова компенсировать расходы на аренду жилья для иногородних специалистов.

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