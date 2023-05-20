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В Москве ради велосипедистов временно перекроют часть Садового кольца

В Москве ради велосипедистов временно перекроют часть Садового кольца

Проведение велогонки «Садовое кольцо» утром в воскресенье потребует временного перекрытия Садового кольцо и еще ряд улиц, сообщает 21 мая пресс-служба департамента транспорта Москвы.

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