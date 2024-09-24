Трамвай, прощай: В Омске закрывают трамвайные экскурсии из-за дорогой аренды. Туры проводили по маршруту №8 - от вокзала до «Полета».
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Трамвай, прощай: В Омске закрывают трамвайные экскурсии из-за дорогой аренды. Туры проводили по маршруту №8 - от вокзала до «Полета».