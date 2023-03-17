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К месту крушения БПЛА США в Черном море направлен еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper

К месту крушения БПЛА США в Черном море направлен еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper

История с падением беспилотного летательного аппарата ВС США MQ-9 Reaper в Черное море не повлияла на стремление американского руководства и далее осуществлять полеты дронов вблизи российских границ.

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