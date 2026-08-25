Политолог Денисов: экс-министр обороны Фёдоров пытается закрепиться в политической повестке Украины

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов назвал заявления Михаила Фёдорова о возможном проведении выборов на Украине политическим хайпом.
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