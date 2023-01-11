Наш Край

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Захар Князев
    Нечего его сравнивать с ЧУРИКОВОЙ!!!Запомним их таким...
  • Наталья Середа
    Знаниями народного творчества делиться с детьми, а не куклы обереги шить.Во что вы вовлекаете детей!Куклы не спасут,н...В миллеровской шк...
  • YSKOL
    А глаза ????   Что у неё и глаз не было ??? Не поверю.  😡Была в наушниках:...

Волошинцы отметили новогодние праздники вместе с Защитниками Отечества

Волошинцы отметили новогодние праздники вместе с Защитниками Отечества

В Волошинском сельском поселении в преддверии Нового года и во время зимних каникул прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие не только самые маленькие жители слободы Волошино и взрослое население, но и российские военнослужащие.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх