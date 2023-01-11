Волошинцы отметили новогодние праздники вместе с Защитниками Отечества

В Волошинском сельском поселении в преддверии Нового года и во время зимних каникул прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие не только самые маленькие жители слободы Волошино и взрослое население, но и российские военнослужащие.
В Волошинском сельском поселении в преддверии Нового года и во время зимних каникул прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие не только самые маленькие жители слободы Волошино и взрослое население, но и российские военнослужащие.
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