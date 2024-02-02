Эксперт Уполномоченного рассказал о перспективах внедрения самообследования контролируемых субъектов

Правительственная концепция развития контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года предусматривает разработку в пилотном режиме автоматизированного сервиса самообследования по отдельным массовым видам федерального государственного контроля (надзора) с возможностью подачи декларации (в основном для малых и средних предприятий).