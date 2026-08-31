Путин и Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу

БИШКЕК, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу на полях заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
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