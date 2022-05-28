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События на Украине на 12:00 28 мая: Байден одобрил поставки Киеву РСЗО, в Лимане найден комплекс связи Starlink

События на Украине на 12:00 28 мая: Байден одобрил поставки Киеву РСЗО, в Лимане найден комплекс связи Starlink

Международная редакция ФАН сообщает о важнейших событиях на Украине и в Донбассе к утру 28 мая. Следственный комитет России завел еще семь уголовных дел против офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к совершению военных преступлений.

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