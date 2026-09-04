ООН утвердила карту Equal Earth с указанием Крыма как спорной территории

Карта Equal Earth показывает Крым в цвете России, указывая на спорный статус. Генеральная Ассамблея ООН поддержала использование этой проекции.
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