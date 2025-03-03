Гаджеты Apple позволили следить за людьми

Уязвимость в экосистеме Apple позволила следить за гаджетам по всему миру Специалисты Университета Джорджа Мейсона (США) раскрыли уязвимость, которая позволяет хакерам следить за практически любыми гаджетами в мире, используя экосистему Apple.
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