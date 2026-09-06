В Мексике в церкви взорвались фейерверки

МЕХИКО, 6 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 9 человек погибли и 14 получили ранения в результате взрыва пороха и фейерверков, который привел к частичному обрушению здания церкви в мексиканском штате Мехико.
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