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ТАСС

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В Мексике в церкви взорвались фейерверки

В Мексике в церкви взорвались фейерверки

МЕХИКО, 6 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 9 человек погибли и 14 получили ранения в результате взрыва пороха и фейерверков, который привел к частичному обрушению здания церкви в мексиканском штате Мехико.

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