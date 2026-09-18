БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кто зарабатывает на ограничениях и как меняется монетизация и реклама в Рунете после ужесточения контроля

NStor Журнал о нейросетях, софте для них, и не только, от технического специалиста по нейросетям.   В 2022 году из России ушли Meta (запрещена, признана экстремистской), Google остановил продажу рекламы российским рекламодателям, TikTok заморозил монетизацию, Twitter/X отключил рекламный кабинет для РФ.

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