Кто зарабатывает на ограничениях и как меняется монетизация и реклама в Рунете после ужесточения контроля

NStor Журнал о нейросетях, софте для них, и не только, от технического специалиста по нейросетям. В 2022 году из России ушли Meta (запрещена, признана экстремистской), Google остановил продажу рекламы российским рекламодателям, TikTok заморозил монетизацию, Twitter/X отключил рекламный кабинет для РФ.
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