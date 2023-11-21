Нико Росберг назвал вероятного соперника Red Bull в 2024 году

Нико Росберг назвал вероятного соперника Red Bull в 2024 годуGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг считает, что Mercedes способна составить конкуренцию Red Bull Racing в следующем сезоне.
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