В Институте мозга человека освоили метод избавления пациентов с Паркинсоном от тремора без операции

Пациенты с болезнью Паркинсона смогут избавиться от тремора конечностей без операции благодаря новому оборудованию, которым оснастили Институт мозга человека имени Бехтеревой в рамках федеральной адресной инвестиционной программы технического переоснащения, сообщил «Известиям» директор организации, доктор медицинских наук Михаил Дидур.
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