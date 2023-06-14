Военкор надерзил Путину во время личной встречи

Владимир Путин провел встречу с главными журналистами, которые освещают происходящее на Украине. В основном, мероприятие прошло гладко и спокойно, однако некоторые СМИ обратили внимание на диалог президента с военкором Александром Сладковым.
Владимир Путин провел встречу с главными журналистами, которые освещают происходящее на Украине. В основном, мероприятие прошло гладко и спокойно, однако некоторые СМИ обратили внимание на диалог президента с военкором Александром Сладковым.
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