Harriet Slater: Ellen, Brian fight to get back to each other in 'Blood of My Blood' S2

Viewers will see that Season 1 cliffhanger quickly resolved when the "Outlander" prequel "Blood of My Blood" returns to Starz Friday.
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