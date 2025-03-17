Госпрограмму по развитию промышленности и новых технологий представили в Карельском парламенте

Доклад Минпромторга Карелии заслушали на профильном комитете в Законодательном собрании республики. Какие вызовы есть сегодня и какие направления в приоритете, депутатам рассказала министр промышленности и торговли Светлана Астахова.
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