«Вторые похороны Сталина»: почему они так возмутили Китай

Разоблачение культа личности Сталина в СССР китайские коммунисты восприняли крайне негативно. Не менее болезненно они отнеслись и к выносу тела советского вождя из мавзолея, полагая, что это явилось символом окончательного предательства марксистско-ленинских идей.
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