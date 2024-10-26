Лукашенко: Белоруссия будет способствовать обмену пленными между РФ и Украиной

Минск будет способствовать обмену телами погибших и пленными между Российской Федерацией и Украиной. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани в интервью НТВ, фрагменты которого привело агентство БелТА.
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