Состоялся релиз русификатора для детективной адвенчуры The Rise of the Golden Idol Как ...

Состоялся релиз русификатора для детективной адвенчуры The Rise of the Golden IdolКак стало известно, пользователь voltamper и его команда выпустили русификатор для адвенчуры The Rise of the Golden Idol от студии Color Gray Games.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)