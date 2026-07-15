Алекс Перейра – об увольнении Мичела Перейры из UFC: «Платить такую цену из-за ошибки рефери – с этим невозможно смириться»

Алекс Перейра возмущен увольнением Мишеля Перейры из UFC. «Платить такую высокую цену из-за ошибки рефери – с этим невозможно смириться! В UFC уже сделали и продолжают делать все, о чем я прошу, в пределах возможностей, но грустно видеть подобное и не испытывать возмущения.