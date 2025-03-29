Лицемерие США в отношении ядерного оружия Израиля

Со времен Джона Кеннеди ни один президент США не пытался обуздать ядерную программу Израиля. Его преемник Линдон Джонсон не бросал вызов израильтянам по ядерным вопросам и прикрывал попытку Израиля во время шестидневной войны 1967 года и позволил безнаказанно потопить американский шпионский корабль «Либерти».