Лицемерие США в отношении ядерного оружия Израиля

Со времен Джона Кеннеди ни один президент США не пытался обуздать ядерную программу Израиля. Его преемник Линдон Джонсон не бросал вызов израильтянам по ядерным вопросам и прикрывал попытку Израиля во время шестидневной войны 1967 года и позволил безнаказанно потопить американский шпионский корабль «Либерти».
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